Исследователи перевернули стандартное представление о чае

Чай - один из самых популярных напитков в мире. Он считается чрезвычайно полезным за счет содержания антиоксидантов. Однако мало кто знает, что не все продукты сочетаются с чаем. Суть в следующем: если данные продукты попадут в организм вместе с чаем, они потеряют свои полезные свойства.

По словам экспертов, к данным продуктам относятся сахар, мед, молоко, лимон. Примечательно, чай с лимоном и медом считается чрезвычайно полезным, особенно в период простуды. Проблемы создает температура чая.

Если чай горячий, все полезные вещества в лимоне просто разрушатся. В свою очередь, молоко снижает уровень антиоксидантов в самом чае. Сахар и чай вообще представляют плохое сочетание - проблему создают углеводы, передает meddaily.ru.