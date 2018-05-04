Ослепило солнце: в Киеве автомобиль попал под поезд, перевозивший танк. ВИДЕО

На окраине Киева столкнулись перевозивший танк поезд и легковое авто.

Водителя легковушки ослепило солнце и, минуя железнодорожный путь, он не заметил загруженный танком поезд. Тот ударил машину со стороны пассажирского сиденья. Водитель не пострадал.

В результате ДТП серьезно пострадал пассажир. Его доставили в больницу, передает korrespondent.net.