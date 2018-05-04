Пентагон: китайские военные ослепляют американских пилотов лазерами

Пилотов военных самолетов, заходящих на посадку на базе США в Джибути, регулярно пытаются ослепить военными лазерами с китайской военно-морской базы, которая находится в нескольких километрах, утверждают в Пентагоне.

США передали Китаю официальную жалобу с просьбой расследовать инциденты, которые американские военные считают "очень серьезными".

В одном случае двое летчиков заходившего на посадку транспортного самолета получили легкие повреждения глаз, сообщили в Пентагоне.

"Это очень серьезные инциденты. Мы заявили формальный протест правительству Китая и требуем расследования", - сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

По ее словам, за последние недели подобные случаи происходили не более десяти раз, передает ВВС.

Китайское министерство обороны не комментировало обвинения, однако представитель МИДа Хуа Чуньин заявила, что они не соответствуют действительности.

"Я могу сказать вам, что китайская сторона, проведя проверки, пришла к выводу и довела до США, что их так называемая критика не имеет ничего общего с фактами", - цитирует Хуа Чуньин агентство Рейтер.

Военная база США в Джибути, на полуострове Сомали, используется для контртеррористических операций в Африке и на Ближнем Востоке. В августе прошлого года в нескольких километрах от базы США открылась первая военная база Китая за рубежом. Это военно-морская база снабжения.