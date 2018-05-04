Полувековой рекорд по жаре побит в нескольких регионах Центральной России

Рекордная жара установилась в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО), уже побит полувековой рекорд в Воронежской, Калужской, Орловской и Липецкой областях, сообщили ТАСС синоптики.

"Жару в ЦФО принес антициклон с Ближнего Востока, это горячий воздух из Ирана, из Сирии. Мы побили температурные рекорды трех дней мая 1970 года - каждый день в Воронежской области фиксируем новый рекорд. Первого мая у нас было плюс 27,8, а почти полвека назад в этот день - плюс 27,7, второго мая отметили плюс 28,4 градуса, хотя ранее был установлен рекорд плюс 27,9. А третьего мая мы сравнялись с рекордом полувековой давности - плюс 28,5 градусов", - сообщил ТАСС главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.

Сейчас в Воронеже жарко, безветренно, на небе ни облачка, многие открыли купальный сезон в реках Усманка, Дон и Воронеж, а самые ходовые товары в торговых центрах - минералка, мороженое, спортивные сандалии, детские панамы и солнцезащитные очки. "С начала мая у нас установилась аномально высокая среднесуточная температура - на 7 градусов выше нормы, но она снизится в начале следующей недели", - отметил Сушков.

Он уточнил, что 4 мая метеорологи тоже ожидают рекорд по жаре: в 1970 году в Воронеже было плюс 29,6 градуса. В Орловской области тоже ожидают, что в пятницу будет побит рекорд 1970 года, тогда 4 мая на метеостанциях зафиксировали плюс 28,9 градуса. Днем ранее в регионе тоже был новый рекорд - плюс 30 градусов.

Тепло на 1,5 км вверх

По словам заместителя главного метеоролога Липецкой области Ирины Поповой, в регионе тоже установлено три новых температурных рекорда.

"За три первых дня мая побили три рекорда 1970 года: 1 мая отметили плюс 27,6 градуса, а предыдущий рекорд продержался почти полвека - плюс 27,3 градуса тепла. В этом году у нас 2 мая было плюс 29,1, а ранее - плюс 27,7 градуса тепла. А третьего мая мы зафиксировали ровно 30, хотя предыдущий рекорд был плюс 28,1 градуса", - рассказала Попова.

По ее словам, причина жары - антициклон на территории от Москвы до Ростова-на-Дону. "В Липецком регионе воздух прогрелся на высоту до 1,5 км и выше, ветра почти нет ни у земли, ни на высотах, не исключено, что и сегодня мы побьем рекорд по температуре - в 1970 году у нас было плюс 30 градусов", - подчеркнула Попова.

В Калужской области в первый день мая жара на 1 градус побила рекорд почти 70-летней давности: в 1949 году в регионе отметили плюс 26,3 градуса тепла, сейчас - плюс 27,4. Во второй день мая побит рекорд 1977 года: тогда в регионе было плюс 27,4 градуса, сейчас - плюс 29,2 градуса.

По прогнозу курского Гидрометцентра, в регионе до 5 мая тоже аномальная жара, среднесуточная температура воздуха выше нормы на 11 градусов, ожидается жара плюс 30. "В регионе установлен третий класс пожарной опасности, в двух муниципалитетах - четвертый, в регионе готовятся объявить особый противопожарный режим", - отметили в региональном МЧС.