Почти 33% почвы в мире выбыли из обращения вследствие эрозии, герметизации, засоления, вымывания органических веществ, подкисления, загрязнения и других вредных явлений, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
Между тем на создание природой одного сантиметра верхнего слоя почвы уходит около 1 тыс. лет. "Здоровая почва - это драгоценный невозобновляемый ресурс, но ей угрожает все более разрушительное поведение человека. Мы несем ответственность за состояние почв, которые дают нам пищу, воду и чистый воздух. Сегодня мы должны принять меры по оздоровлению наших почв", - отмечает ФАО.
"Нынешние темпы деградации почв ставят под угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои самые насущные потребности. Ведь 95% всего того, что мы едим, прямо или косвенно производится на земле. Согласно прогнозам к 2050 г. население планеты превысит 9 млрд человек", - подчеркивает ФАО.
Обеспечить человечество продовольствием можно только повышая урожайность, улучшая качество выращиваемой продукции на существующих почвах, передает vestifinance.ru.
Дальнейшее загрязнение и деградацию почвы можно остановить, внедрив устойчивое управление земельными ресурсами и передовые технологии для сохранения почвы. ФАО предлагает отказаться от вредных способов ведения сельского хозяйства, в частности, не злоупотреблять антибиотиками, поскольку они могут проникать в почву и распространяться в окружающей среде. В итоге возникают бактерии, устойчивые к противомикробным препаратам. Почти 700 тыс. людей в год умирают в мире после заражения такими бактериями.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md