Бывший инкассатор планировал убийство коллег ради 100 миллионов рублей

Не менее 100 миллионов рублей рассчитывал положить себе в карман бывший инкассатор Антон Бердников, запланировавший убийство двух коллег и нападение на служебную машину с деньгами в Астрахани. На пути обогащения встал его подельник, отказавшийся брать грех на душу и поставивший в известность следователей.

Мысль о нападении пришла в голову Антону — бывшему сотруднику областного управления инкассации — в минувшем марте, тогда же он привлек к делу своего знакомого. Маршрут инкассаторской машины был известен, так что подельникам оставалось приобрести оружие и выкопать яму. План был следующим: во время нападения убить всех инкассаторов, отогнать автомобиль в заранее приготовленное место в степи близ села Рассвет, забрать 100 миллионов рублей, а тело одного из экс-коллег закопать в яме в другом месте, чтобы все подозрения пали на него.

Однако подельник сошел с дистанции и обратился в полицию, он же позже познакомил Бердникова с продавцом оружия, в роли которого выступил страж порядка. При передаче 40 тысяч рублей за пистолет Макарова потенциального налетчика задержали, передает Вести.ру.