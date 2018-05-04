Создатель Пикачу рассказал, как заблуждались поклонники франшизы

Многие фанаты Pokemon на протяжении последних 20 лет были уверены, что реальным прообразом Пикачу была мышь. Но недавно создатель Пикачу Ацуко Нишида рассказал, что всё это время поклонники франшизы заблуждались.

На мышиные “корни” Пикачу указывает не только внешний вид культового покемона, но и его официальный “мышиный” подтип - в Покедекс он указан как “мышь”. Однако, как признался Нишида, на самом деле при создании Пикачу он вдохновлялся белками:

“В то время мне очень нравились белки. Так что я хотел создать героя с пухлыми щеками. Ну а ещё у белок очень милые хвосты, так что я хотел чтобы у моего персонажа тоже был хвост. Но поскольку я также хотел связать его с электричеством, то я также сделал его хвост в виде молнии”, - рассказал создатель Пикачу порталу Yomiuri.



Так что сам Ацуко Нишида всегда воспринимал Пикачу именно как электрическую белку, но Сатоси Садзири решил потом обозначить его просто как электрического грызуна, а в играх и мультсериалах серии Пикачу потом "превратили" в мышь.