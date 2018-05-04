Найдено тело участника первого сезона реалити-шоу "Последний герой"

В лесах Ярославской области, недалеко от города Мышкин, найдено тело Сергея Сакина (псевдоним Спайкер) — писателя и участника самых первых программ "Последний герой", которые вел еще Сергей Бодров.

Сакину было 40. Он пропал недалеко от Мышкина в конце ноября 2017 года, когда собирался переправиться на пароме на другой берег Волги.

Его безуспешно искали все это время друзья и волонтеры. Накануне тело писателя было найдено, но причины смерти пока не установлены. Эту информацию в соцсетях сообщают друзья погибшего, передает Вести.ру.