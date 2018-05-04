Погода на выходные: после жары в Молдове ожидаются грозовые дожди

В субботу в Молдове сохранится жаркая погода. В северных районах страны днем столбики термометров покажут до +29 градусов, а на юге воздух прогреется до +31. Ночью будет от 13 до 15 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье на всей территории Молдовы возможны грозовые дожди. Температура воздуха понизится на несколько градусов. Теплее всего будет на юге - до +27. Ночью ожидается от 10 до 15 тепла.

На следующей неделе в центральных районах также обещают грозовые дожди вплоть до четверга, 10 мая. На севере грозы прогнозируют всю неделю, кроме понедельника.