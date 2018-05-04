Молдову ждет жаркая неделя: продлен желтый код метеоопасности

Государственная гидрометеорологическая служба продлила действие "желтого кода" метеоопасности, который был объявлен еще на прошлой неделе, в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Предупреждение действует на юге и в центре Молдовы.

Специалисты рекомендуют избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами. Также лучше не разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности.

Кроме того, следует ограничить проведение работ, в результате которых происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.





