Минута от роковой ошибки: летчик едва не посадил своей лайнер на другие пассажирские самолеты. ВИДЕО

Летчик авиакомпании Air Canada едва не посадил свое воздушное судно на другой самолет.

По информации британского таблоида The Sun, пилот, находившийся за штурвалом лайнера канадской авиакомпании, при заходе на посадку в американском Сан-Франциско перепутал полосы и чуть не приземлился на ту, где ожидали разрешения на взлет четыре самолета, пишет ren.tv

Буквально в полутора метрах над ними пилот понял свою ошибку и успел набрать высоту.