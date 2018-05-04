Канадская фитнес-модель Аманда Элис Ли родилась 13 декабря 1986 года в Канаде. Аманда является счастливой обладательницей настолько выдающихся форм, что большинство мужчин попросту теряют рассудок, смотря на такую красоту, и думают о том, как же повезло ее супругу. Фигура канадки может бросить вызов формам самой Ким Кардашьян.
Красотка обладает достаточно малым ростом в 160 сантиметров, что, однако, придает изгибам ее фигуры еще больше визуальной привлекательности.
Сама Аманда раньше считала себя достаточно худой девушкой и очень переживала по этому поводу. Многие молодые девушки нервничают в таком возрасте, чтобы набрать вес, начинают много есть и, не занимаясь при этом спортом, просто толстеют, но только не Аманда.
Аманда стала набирать массу, но лишь там, где ей было нужно. Ежедневные тренировки стали приносить свои результаты, и Аманда приняла решение стать фитнес-тренером.
Почти сразу модель завела в соцсетях свои блоги. Всего за несколько месяцев Аманда набрала миллионы подписчиков — например, в "Инстаграме" у девушки на данный момент 11,7 миллиона фолловеров, пишет ren.tv
В настоящее время Аманда трудится тренером по фитнесу, ведет свои социальные сети и всегда старается публиковать максимально откровенные снимки, чем и побуждает многих девушек становиться лучше и идти в спортзал.
Комментарии
- Канье Уэста обвинили в "модном" плагиате
- Королева Великобритании наградила музыканта Пола Маккартни Орденом кавалеров почета
- Найдено тело участника первого сезона реалити-шоу "Последний герой"
- Создатель Пикачу рассказал, как заблуждались поклонники франшизы
- Селин Дион записала песню для "Дэдпула 2", а супергерой станцевал в ее клипе
- Основателя Смысловых галлюцинаций будут лечить в психбольнице
- Джулиани: Трамп вернул деньги, выплаченные порноактрисе за молчание
- Киркоров показал кадры, не вошедшие в нашумевший клип "Цвет настроения синий"
- Ученые обнаружили в Тихом океане потерянные виды акул
- Снимки 68-летней Надежды Бабкиной в купальнике смутили пользователей Сети
- Биологи из США успешно испытали первое лекарство от алкоголизма
- В ближайшие две недели столичные парки обработают от клещей
- Instagram начал тестировать собственную платежную систему
- Фонд Влада Плахотнюка "Edelweiss" приветствовал новорожденных в Каушанском районе
- В грязи и без воды: с понедельника Бельцы могут остаться без водоснабжения
- Сильвия Раду избрала нехарактерный путь для предвыборной компании
- Талоны на питание скоро появятся у каждого работающего гражданина
- Самое большое пресноводное озеро Украины наполнят водой из Дуная
- В свитках Мертвого моря нашли скрытые тексты
- Джулиани: Трамп вернул деньги, выплаченные порноактрисе за молчание
- Сильвия Раду избрала нехарактерный путь для предвыборной компании
- "Каждый либо молится, либо плачет": солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке в Черногории
- Акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке. ВИДЕО
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
- Снимки 68-летней Надежды Бабкиной в купальнике смутили пользователей Сети
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День придаст решимости Вашим действиям. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md