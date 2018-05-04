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"Канадская Дюймовочка" бросила своими формами вызов самой Кардашьян
// фото: en.tv
17:02, 04 May 2018
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Канадская фитнес-модель Аманда Элис Ли родилась 13 декабря 1986 года в Канаде. Аманда является счастливой обладательницей настолько выдающихся форм, что большинство мужчин попросту теряют рассудок, смотря на такую красоту, и думают о том, как же повезло ее супругу. Фигура канадки может бросить вызов формам самой Ким Кардашьян.

Красотка обладает достаточно малым ростом в 160 сантиметров, что, однако, придает изгибам ее фигуры еще больше визуальной привлекательности.

Сама Аманда раньше считала себя достаточно худой девушкой и очень переживала по этому поводу. Многие молодые девушки нервничают в таком возрасте, чтобы набрать вес, начинают много есть и, не занимаясь при этом спортом, просто толстеют, но только не Аманда.

Аманда стала набирать массу, но лишь там, где ей было нужно. Ежедневные тренировки стали приносить свои результаты, и Аманда приняла решение стать фитнес-тренером. 

Почти сразу модель завела в соцсетях свои блоги. Всего за несколько месяцев Аманда набрала миллионы подписчиков — например, в "Инстаграме" у девушки на данный момент 11,7 миллиона фолловеров, пишет ren.tv

В настоящее время Аманда трудится тренером по фитнесу, ведет свои социальные сети и всегда старается публиковать максимально откровенные снимки, чем и побуждает многих девушек становиться лучше и идти в спортзал.




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