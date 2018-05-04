American Airlines отправила пассажирке пошлое СМС-сообщение

Сотрудник американской авиакомпании American Airlines отправил пошлое сообщение одной из пассажирок, сообщает Independent. Женщина летела из Бостона в Майами.

Спустя два часа после выхода из самолета женщина обнаружила, что забыла в верхнем багажном отделении часть своих вещей.

Она позвонила в авиакомпанию. Там женщине сообщили, что получить имущество будет достаточно сложно, так как ей придется подать заявление и ждать ответа руководства.

Женщина отмечает, что, вполне возможно, позволила себе резкое высказывание прежде, чем положить трубку. Вслед за этим она получила сообщение, в котором ей пообещали вставить ногу в задний проход и назвали проституткой.

Потерпевшая ответила, что сообщение будет перенаправлено генеральному директору American Airlines. Затем набрала номер, с которого пришло сообщение, но ее переключили на голосовую почту.

Спустя неделю она получила ответ от компании, в котором сообщалось о проведении внутреннего расследования. Кроме того, женщина обратилась за помощью в полицию.