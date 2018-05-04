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Канье Уэста обвинили в "модном" плагиате
// фото: YouTube
17:11, 04 May 2018
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40-летнего рэпера Канье Уэста обвинили в краже эскизов, предназначенных для разработки спортивной одежды, передает The Daily Mail. В своем "твиттере" музыкант опубликовал рисунок, на котором изображена нога человека в трех проекциях и расписаны рекомендации, такие как "квадрицепс, может понадобиться поддержка".

Канье написал, что эскиз под названием "Изучение комфорта спортсменов" является частью исследования его фирмы Yeezy, специализирующейся на выпуске спортивной одежды. При этом он похвалил команду фирмы.

Однако, согласно данным аккаунта @diet_prada в "Инстаграме", эскизы были созданы в 2005 году для фирмы Nike дизайнером Тони Спакманом, который уже несколько лет работает на Givenchy и не имеет никакого отношения к Yeezy, пишет ren.tv

В аккаунте представлен оригинал эскиза, на котором есть отличительная черта: вверху листа написано название: "Одежда осень-зима 2005". Оригинал в конечном итоге стал коллекцией Nike React. 




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