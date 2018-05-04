За неуплату с понедельника 7 мая бельцкий «Apă-Canal» отключить электричества за неуплату

«FEE-Nord» намерен с понедельника, 7 мая отключить бельцкий «Apă-Canal» от электричества за неуплату, из-за чего город может остаться без водоснабжения. Как сообщила «СП» директор МП «Apă-Canal» Ирина Зубенина, чтобы оплатить счета за электроэнергию, нужно согласие на разблокирование банковских счетов предприятия всех трех кредиторов: АО «Acva-Nord», АО «RED Nord-Vest» и АО «RED Nord» Так как последняя компания отказалась давать добро, поставщик электроэнергии «FEE-Nord» известил «Apă-Canal» об отключении электроэнергии с утра 7 мая.

«"FEE-Nord" прислало нам предупреждение, а сегодня они прислали ещё одну телефонограмму, оповещающую нас о том, что с понедельника нам отключат электричество. Если это произойдёт, мы не сможем закачивать воду в сеть, и город на некоторое время останется без централизованного водоснабжения», — сообщила Ирина Зубенина.

Долги МП «Apă-Canal» перед поставщиком воды АО «Acva-Nord» составляют порядка 90 млн леев. Ещё 2,2 млн леев предприятие должно АО «RED Nord» и около 1,5 млн — АО «RED Nord-Vest». Счета предприятия заблокированы кредиторами, и любой оборот средств на них возможен только с их согласия.