Румынский певец возмущен тем, что его втянули в политический скандал в Молдове. Румынский исполнитель Кристи Нистор возмущен тем, что его фотографию использовали интернет-тролли для поддержки кандидата Платформы «ДА» Андрея Нэстасе на пост мэра Кишинева. В публикации в Фэйсбуке Нистор написал, что его фотографию украли.
- К сожалению, я оказался в центре политического скандала в Молдове, потому что мой образ был украден неким Андреем Петикэ и использован в поддержку кандидата Платформы «ДА» на должность мэра Кишинева Андрея Нэстасе, - написал Кристи Нистор.
Артист ссылается на фейковый профиль «Андрей Петру», придуманный прессой Кишинева.
- Вся эта замаскированная поддержка под моей фотографией осуществляется профилем «Андрей Петру». Такой способ поддержки кандидата не очень ортодоксальный. Он агрессивный и оскорбительный. Они прячутся за моей фотографией, чтобы избежать возможных последствий, - отмечает певец.
Кристи Нистор выразил сожаление в связи с тем, что к этой лжи прибегли лидеры Платформы «ДА».
К сожалению, многие молдаване, которые меня не знают, думают, что я — настоящий образ «Андрея Петру». Еще более странно то, что вице-председатель партии утверждает в комментарии о профиле «Андрей Петру» с моей фотографией, что «это реальный, рабочий человек из Приднестровья», - отмечает певец.
Он сказал, что обратится в судебную инстанцию, чтобы вывести на чистую воду манипуляторов.
Потому что это вышло за пределы здравого смысла. Теперь речь идет о моей целостности, если я приеду в Молдову. Троль не хотел менять мою фотографию, сказав с насмешкой, что благодаря ему я стал известным в Молдове. Я уже предпринял меры, чтобы прояснить ситуацию в суде, - подытожил Кристи Нистор, пишет kp.md
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telegraph.md