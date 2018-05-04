Фонд Влада Плахотнюка "Edelweiss" приветствовал новорожденных в Каушанском районе

Фонд Влада Плахотнюка "Edelweiss" снова приветствовал новорожденных, на сей раз - увидевших свет в Каушанском районе. Новоиспеченным мамам вручили коробки с самым необходимым для их малышей. Такие же коробки, как эти, в рамках кампании "Новая жизнь" уже получили 14 тысяч рожениц по всей стране. И неизменно молодые мамы, рассматривая подобранное с любовью приданное для малышей, приходят в восторг.

"Они все полезны - и это нам большая помощь. Мы не ждали такого подарка, но он пришелся кстати", сказала роженица Кристина Чобану.

"Я так рада, у насничего этого не было, не успели купить", рассказала роженица Адриана Иваненко.

27-летняя Мариана Рыбакова из Кэйнар три дня назад родила малышку Милену. Дома их ждут счастливые папа - и 3-летний старший брат.

"Когда я была дома, он гладил мой животик и говорил: мама привезет мне сестричку, лялю", сказала роженица Марианна Рыбакова.

Среди подарков из коробки фонда Эдельвейс маленькой Мелине сразу приглянулся плюшевый мишка.

Мариане вручили коробку раньше, так что она уже на практике оценила подарки, особенно понравился матрас для новорожденного.

Фонд Влада Плахотнюка "Edelweiss" начал свою кампанию в роддоме Каушан с 21 марта. За это время подарки получили 85 малышей.

"Если сначала, когда мы входим мамы чувствуют дискомфорт. Мы знаем, что рождение ребенка болезненный процесс для женщин. А когда мы дарим подарки, особенно мишек, все улыбаются", отметила старшая медсестра районной больницы Каушан Светлана Глодя.

"Я искренне благодарю Фонд Влада Плахотнюка "Edelweiss", который через многие социальные и культурные проекты приносят радость семьям с проблемами, семьям с талантливыми людьми", сообщил директор районной больницы Каушан Александр Кожокару.

Кампания "Новая жизнь" была запущена 2 года назад, за это время 14 тысяч новорожденных получили подарки.

"Рождение детей в семье - это кульминация жизни семейных пар и мы рады, что в момент появления на свет их малышей мы встречаем их вместе с ними. Нам дороги все участники и все младенцы, с которыми мы имели честь познакомиться", сообщила исполнительный директор Фонда "Edelweiss" Лидия Кукош.

Кампания "Новая жизнь" Фонда Влада Плахотнюка "Edelweiss" стартовала в Институте матери и ребенка в столице, и сейчас охватывает 24 населенных пункта страны, читать далее https://www.canal3.md/ru/podarki-dlya-novorozhdennyh_67166.html