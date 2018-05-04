Команда Instagram добавила функцию собственных платежей для своего приложения у некоторых пользователей.
Новая функция позволяет регистрировать кредитную карту как часть профиля, настраивать PIN-код, а затем начинать покупать вещи, не покидая Instagram. Одним из первых новую функцию заметил читатель TechCrunch Геннадий Окрин.
Пресс-секретарь Instagram подтвердил журналистам, что платежи для бронирования билетов, а также для оплаты в ресторанах или салонах появились, но пока - для ограниченного числа партнеров сервиса.
В частности, опция доступна для сервиса для поиска и бронирования столиков в ресторанах Resy. Переход к условиям обслуживания показывает, что правила Instagram Payments напоминают правила платежей Facebook.
Журналисты TechCrunch уверены, что нововведение станет серьезным стимулом для рекламодателей вкладывать больше средств в рекламу на площадке. Кроме того, Instagram Payments может заставить пользователей совершать больше спонтанных покупок, пишет УНИАН.
Компания обещала подобную возможность еще в марте 2017 года, но лишь сейчас начала развертывание. Отметим, что Instagram - не единственный сервис, команда которого планирует развивать онлайн-платежи. В феврале Snapchat приступил к тестированию собственных платежей и функций проверки.
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telegraph.md