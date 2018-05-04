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Биологи из США успешно испытали первое лекарство от алкоголизма
18:05, 04 May 2018
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Молекулярные биологи из университета Техаса создали и проверили в деле первое экспериментальное лекарство от алкоголизма, полностью отучившее крыс и червей от тяги к спиртному, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuropsychopharmacology.

"Существуют и другие экспериментальные лекарства от алкоголизма, однако все они действуют на человека слабо и имеют сильные побочные эффекты. Наше вещество, JVW-1034, воздействует на другую цепочку нейронов, и поэтому оно не имеет подобных минусов", — объясняет Джеймс Сан (James Sahn) из университета Техаса в Остине (США).

В последние годы ученые выяснили, что алкоголизм развивается не из-за слабой воли или каких-то других проблем с характером у человека, а из-за наличия определенных мутаций в генах, отвечающих за переработку этанола и работу определенных частей центра удовольствия и других регионов мозга, связанных с самоконтролем и импульсивным поведением.

Сан и его коллеги сделали первый шаг к созданию подобного препарата, изучая то, как меняется работа нервной системы в самом общем виде не только при развитии алкоголизма, но и других форм наркомании.

Как отмечает биолог, так называемые сигма-рецепторы, с которыми соединяются молекулы кокаина и опиатов, достаточно давно считаются одними из главных виновников формирования наркотической зависимости. Относительно недавно генетики расшифровали их полную структуру, что натолкнуло авторов статьи на идею проверить, могут ли они быть связаны и с развитием алкоголизма. 

Используя данные по их устройству, команда Сана синтезировала несколько сотен молекул, способных блокировать работу сигма-рецепторов. Затем биологи отобрали из них несколько самых эффективных версий, которые максимально сильно мешали их работе и при этом не действовали на другие типы нейронов, на которых сигма-рецепторы отсутствуют.

Для их проверки и окончательного отбора ученые провели серию необычных экспериментов, в рамках которых они пытались отучить червей-алкоголиков от тяги к спиртному. Для этого они высадили несколько нематод в грунт, пропитанный спиртом, и на следующий день проверили, насколько активно те двигались после подобной "попойки", обработав часть из них лекарствами.

Лучше всего себя проявило вещество, получившее временное имя JVW-1034, — оно полностью снимало все симптомы "похмелья" и предотвращало развитие алкоголизма. Его работу ученые впоследствии успешно проверили на крысах-алкоголиках, в любых условиях предпочитавших пить десятипроцентный раствор спирта, а не чистую воду.

Как показали эти опыты, даже относительно скромные дозы лекарства избавили крыс от зависимости и уменьшили долю потребляемого ими спирта на 30 процентов практически сразу после начала приема JVW-1034. Успешное завершение этих тестов, как надеются Сан и его коллеги, позволит перейти к клиническим испытаниям этого препарата уже в ближайшее время, пишет 
РИА Новости






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