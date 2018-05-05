В Киеве горят сады, гарью затянуло несколько районов

На жилмассиве Виноградарь в Киеве с вечера пятницы продолжается пожар.

С раннего утра жилмассивы Виноградарь, Ветряные горы, Мостицкий, Куреневка в Подольского района столицы были окутаны смогом и едким дымом, передает korrespondent.net.

"Со временем ситуация лишь ухудшилась. Теперь стал еще ощутимей запах гари", - рассказал житель проспекта Правды Александр.

"Пожар так и не потушили, огня не видно, но дым валит в сторону Нивок, и нам досталось", - сообщила жительница улицы Межевая Елена.

В пятницу вечером, 4 мая, на Виноградаре произошел пожар на территории знаменитых фруктовых садов агрокомбината Пуща-Водица. По данным очевидцев, спасатели быстро прибыли на место происшествия и оперативно приступили к тушению, однако, судя по задымлению, ликвидировать возгорание им так и не удалось.