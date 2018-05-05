Американские власти выдали ордер на арест бывшего главы немецкого автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна, подтвердил представитель суда города Детройта.
По мнению Минюста США, Винтеркорн по-прежнему считается скрывающимся от правосудия. В рамках "дизельного скандала" экс-управленец обвиняется в сговоре с другими руководителями и сотрудниками VW с целью обмана властей США и американских клиентов. Официальное обвинение было предъявлено Винтеркорну 3 мая прокуратурой восточного округа штата Мичиган, передает korrespondent.net.
При этом никаких особых последствий решение суда в США не имеет. По данным Министерства юстиции ФРГ, 70-летнему Винтеркорну депортация не грозит до тех пор, пока он будет находиться на территории Германии. Руководство Volkswagen никак не прокомментировало выдачу ордера. Как заявила представительница автоконцерна, VW сотрудничает с ведомствами.
В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам.
В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы. Скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.
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РАК
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ЛЕВ
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md