Украинские школьники на перемене устроили взрыв в парке

В парке Железнодорожников в Мелитополе Запорожской области Украины в пятницу, 4 мая, произошел взрыв, в результате упало дерево, сообщает пресс-служба полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа, взрывотехники, экстренные службы. Следствием установлено, что взрыв устроили трое подростков 2000, 2001 и 2000 годов рождения во время перемены в своем учебном заведении.

"Для эксперимента и развлечения ребята положили в дупло дерева заранее изготовленный самодельный взрывной пакет и подожгли его. В результате взрыва было разрушено дерево" –сообщили в полиции.

В результате взрыва пострадавших нет, передает korrespondent.net. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).