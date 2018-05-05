В парке Железнодорожников в Мелитополе Запорожской области Украины в пятницу, 4 мая, произошел взрыв, в результате упало дерево, сообщает пресс-служба полиции.
На месте работала следственно-оперативная группа, взрывотехники, экстренные службы. Следствием установлено, что взрыв устроили трое подростков 2000, 2001 и 2000 годов рождения во время перемены в своем учебном заведении.
"Для эксперимента и развлечения ребята положили в дупло дерева заранее изготовленный самодельный взрывной пакет и подожгли его. В результате взрыва было разрушено дерево" –сообщили в полиции.
В результате взрыва пострадавших нет, передает korrespondent.net. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md