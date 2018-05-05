На пляже в Британии нашли тело певицы, пропавшей из пятизвездочного отеля

Тело британской джазовой певицы Ханны Нортхед, исчезнувшей из пятизвездочного отеля, найдено на мысе Бичи-Хед на юге Соединенного Королевства, об этом сообщает The Daily Mail.

Нортхед пропала в среду, не вернувшись в свой дом в Лондоне из гранд-отеля в Истборне. Тело 43-летней певицы было обнаружено в четверг на пляже у подножия скалы.

В полиции графства Восточный Суссекс подтвердили факт обнаружения тела, начато расследование инцидента.

Нортхед является выпускницей Шотландской королевской консерватории, выступала в Альберт-холле и Барбикан-центре, пела перед королевой Елизаветой II и Тони Блэром.

Получив в 2014 году степень магистра музыки в Университете Суррея, Нортхед возглавила собственную компанию VoiceCity Vocal Coaching, занимаясь преподаванием вокала, передает РИА Новости.