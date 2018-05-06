Предвыборная программа кандидата в мэры Кишинева Сильвии Раду включает 11 пунктов. Это проблемы, которые реально решить за год - период, на который избирается будущий градоначальник. Об этом Сильвия Раду рассказала в интервью в прямом эфире для пресс-клуба "Социальный резонанс".
Составляя свою программу, Сильвия Раду ежедневно встречалась с жителями столицы и пригородов, узнавала их мнение и выслушивала их советы, пишет kp.md.
"Я хожу по городу только пешком и постоянно общаюсь с людьми. Иногда это запланированные встречи, а иногда стучусь к людям в дверь. Для мам с детьми важны детские сады и школы, мужчины ожидают хороших дорог, люди в возрасте устали ездить в жару в душных троллейбусах".
Столичную мэрию нужно реструктурировать, полагает Сильвия Раду. Ее возмущает, что в Кишиневе на 800.000 человек приходится 5000 администраторов, по сравнению с Берлином, где их всего 200.
"Чиновников слишком много, а петиции граждан рассматриваются годами", - возмущена Раду.
Чтобы решить проблемы муниципия, Сильвия Раду намерена наладить систему, где каждое управление будет работать оперативно и без личной указки мэра. А взаимодействие кишиневцев с местными чиновниками Раду намерена упростить.
"Горожане должны через клик решать проблемы, а не писать мэру, что у них нет света или не убран двор. Они должны зайти на сайт, кликнуть и через полчаса проблема должна быть решена".
Реструктурирование мэрии позволит поднять зарплаты чиновникам, не затрачивая при этом дополнительные деньги из бюджета. Нынешние зарплаты мало привлекательны для добросовестных специалистов. Так, например, советник мэра получает сегодня от 1200 леев.
"Независимо от политической ориентации жителей Кишинева, у нас у всех одни проблемы: плохие дороги, коррупция в мэрии, плохо налаженный городской транспорт, отсутствие парковок. Независимо от языка, на котором люди говорят и какую партию поддерживают, все хотят жить в хорошем городе. Нам нужен мэр, который будет объединять людей решением проблем. Кишинев нужно реанимировать".
Как прокомментировала Сильвия Раду, что ее часто сравнивают с Путиным?
Жесткий менеджер Сильвия Раду - заботливая жена и многодетная мать. Ее брак с Вирджилиу Раду длится около 30 лет. Супруги воспитывают троих детей, самому старшему из которых - 25. На вопросы о личной жизни кандидат в мэры Кишинева отвечала в прямом эфире журналисту Артуру Ефремову для пресс-клуба "Социальный резонанс".
Сильвия и Вирджилиу познакомились в 16 лет на факультете иностранных языков, где оба изучали испанский. Вначале просто дружили, а затем влюбились друг в друга.
Интервью проходило на винограднике семьи Раду в 40 км от Кишинева. Раду рассказала, что ее тетя Анастасия Григораш - легендарная личность. Она была первым трактористом Советской Молдавии и депутатом Верховного Совета СССР. В свои 87 лет женщина по-прежнему энергична и полна сил.
"Некоторые жители Кишинева сравнивают Вас с Путиным в юбке, а некоторые с Маргарет Тэтчер", - неожиданно отметил журналист.
"А Маргарет Тэтчер - первая женщина-премьер в истории демократии, которая поставила рекорд, будучи избранной три раза подряд. Великобритания была больным ребенком Европы с точки зрения экономики, как наш Кишинев сегодня. Будучи жестким управленцем, ей удалось поднять экономику и отстоять интересы своей страны".
В завершении интервью журналист заметил в поле трактор семьи Раду и предложил Сильвии Раду завести его. "А Вы думаете, я не смогу?" - ответила Сильвия Раду на провокацию, и вмиг поехала.
Комментарии
- В ближайшие две недели столичные парки обработают от клещей
- В грязи и без воды: с понедельника Бельцы могут остаться без водоснабжения
- Сезон отдыха в Вадул-луй-Водэ откроется 1 июня
- В Штефан-водском районе связали два села новой дорогой
- Граждане не должны будут предоставлять справку с налоговой для продажи или покупки квартиры
- Пассажиров такси будут информировать об их правах
- В супермаркетах 50% продуктов питания должны быть местного производства
- Сельские жители обогнали горожан по уровню подключения к интернету
- За прошлую неделю в столице зарегистрировано более 100 заражений острыми кишечными инфекциями
- В Штефан-Водэ отремонтировали дорогу
- В Пакистане в результате обрушения двух шахт погибли 18 человек
- В Британии научились варить пиво из объедков
- В Мексике нашли тела девяти пропавших без вести мужчин
- Новые Мстители побили рекорд за десять дней проката
- В Лиссабоне в воскресенье открывается Евровидение-2018
- Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным
- Ирак нанес авиаудар по позициям ИГИЛ в Сирии
- Это "супер-пупер серьезно": Илон Маск заявил, что будет выпускать конфеты
- Королевская семья опубликовала фото принца Луи
- Новые Мстители побили рекорд за десять дней проката
- Сильвия Раду избрала нехарактерный путь для предвыборной компании
- "Каждый либо молится, либо плачет": солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке в Черногории
- Акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке. ВИДЕО
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
- Снимки 68-летней Надежды Бабкиной в купальнике смутили пользователей Сети
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вас может ожидать много неотложной работы дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md