Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным

Предвыборная программа кандидата в мэры Кишинева Сильвии Раду включает 11 пунктов. Это проблемы, которые реально решить за год - период, на который избирается будущий градоначальник. Об этом Сильвия Раду рассказала в интервью в прямом эфире для пресс-клуба "Социальный резонанс".

Составляя свою программу, Сильвия Раду ежедневно встречалась с жителями столицы и пригородов, узнавала их мнение и выслушивала их советы, пишет kp.md.

"Я хожу по городу только пешком и постоянно общаюсь с людьми. Иногда это запланированные встречи, а иногда стучусь к людям в дверь. Для мам с детьми важны детские сады и школы, мужчины ожидают хороших дорог, люди в возрасте устали ездить в жару в душных троллейбусах".

Столичную мэрию нужно реструктурировать, полагает Сильвия Раду. Ее возмущает, что в Кишиневе на 800.000 человек приходится 5000 администраторов, по сравнению с Берлином, где их всего 200.

"Чиновников слишком много, а петиции граждан рассматриваются годами", - возмущена Раду.

Чтобы решить проблемы муниципия, Сильвия Раду намерена наладить систему, где каждое управление будет работать оперативно и без личной указки мэра. А взаимодействие кишиневцев с местными чиновниками Раду намерена упростить.

"Горожане должны через клик решать проблемы, а не писать мэру, что у них нет света или не убран двор. Они должны зайти на сайт, кликнуть и через полчаса проблема должна быть решена".

Реструктурирование мэрии позволит поднять зарплаты чиновникам, не затрачивая при этом дополнительные деньги из бюджета. Нынешние зарплаты мало привлекательны для добросовестных специалистов. Так, например, советник мэра получает сегодня от 1200 леев.

"Независимо от политической ориентации жителей Кишинева, у нас у всех одни проблемы: плохие дороги, коррупция в мэрии, плохо налаженный городской транспорт, отсутствие парковок. Независимо от языка, на котором люди говорят и какую партию поддерживают, все хотят жить в хорошем городе. Нам нужен мэр, который будет объединять людей решением проблем. Кишинев нужно реанимировать".

Как прокомментировала Сильвия Раду, что ее часто сравнивают с Путиным?

Жесткий менеджер Сильвия Раду - заботливая жена и многодетная мать. Ее брак с Вирджилиу Раду длится около 30 лет. Супруги воспитывают троих детей, самому старшему из которых - 25. На вопросы о личной жизни кандидат в мэры Кишинева отвечала в прямом эфире журналисту Артуру Ефремову для пресс-клуба "Социальный резонанс".

Сильвия и Вирджилиу познакомились в 16 лет на факультете иностранных языков, где оба изучали испанский. Вначале просто дружили, а затем влюбились друг в друга.

Интервью проходило на винограднике семьи Раду в 40 км от Кишинева. Раду рассказала, что ее тетя Анастасия Григораш - легендарная личность. Она была первым трактористом Советской Молдавии и депутатом Верховного Совета СССР. В свои 87 лет женщина по-прежнему энергична и полна сил.

"Некоторые жители Кишинева сравнивают Вас с Путиным в юбке, а некоторые с Маргарет Тэтчер", - неожиданно отметил журналист.

"Да, мне часто так говорят. Наверно, речь идет о силе духа. Господин Путин любит свою страну, этого никто не может отрицать. Он очень сильная личность и авторитарный руководитель", - ответила Сильвия Раду.

"А Маргарет Тэтчер - первая женщина-премьер в истории демократии, которая поставила рекорд, будучи избранной три раза подряд. Великобритания была больным ребенком Европы с точки зрения экономики, как наш Кишинев сегодня. Будучи жестким управленцем, ей удалось поднять экономику и отстоять интересы своей страны".

В завершении интервью журналист заметил в поле трактор семьи Раду и предложил Сильвии Раду завести его. "А Вы думаете, я не смогу?" - ответила Сильвия Раду на провокацию, и вмиг поехала.