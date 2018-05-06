ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

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