Основатель компании SpaceX, гендиректор Tesla и SolarCity Илон Маск намерен открыть собственную фабрику по производству конфет. Об этом он написал в своем Twitter.
В комментариях он заверил, что это "супер-пупер серьезно", а также выразил уверенность в том, что его новый проект по производству конфет будет просто потрясающим.
Также Маск поинтересовался у своих подписчиков, какими бы они хотели видеть конфеты, произведенные на его фабрике, передает korrespondent.net.
Чистый убыток Tesla по итогам первого квартала 2018 года составил более 709,5 млн долл., что более чем вдвое превышает потери компании за январь-март прошлого год.
Комментарии
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md