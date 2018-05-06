Это "супер-пупер серьезно": Илон Маск заявил, что будет выпускать конфеты

Основатель компании SpaceX, гендиректор Tesla и SolarCity Илон Маск намерен открыть собственную фабрику по производству конфет. Об этом он написал в своем Twitter.

В комментариях он заверил, что это "супер-пупер серьезно", а также выразил уверенность в том, что его новый проект по производству конфет будет просто потрясающим.

Также Маск поинтересовался у своих подписчиков, какими бы они хотели видеть конфеты, произведенные на его фабрике, передает korrespondent.net.

Чистый убыток Tesla по итогам первого квартала 2018 года составил более 709,5 млн долл., что более чем вдвое превышает потери компании за январь-март прошлого год.