Королевская семья опубликовала фото принца Луи

Кенсингтонский дворец опубликовал первые фото принца Луи, третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Фото опубликованы в Facebook дворца.

На одном из снимков маленький принц Луи позирует сам, фото было сделано 26 апреля.

На второй фотографии Луи вместе со своей старшей сестрой - принцессой Шарлоттой. Этот кадр был сделан в день рождения девочки - 2 мая. Автором фотографий стала сама Кейт Миддлтон, передает korrespondent.net

Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года в лондонском госпитале Святой Марии. Он стал пятым в очереди престолонаследия, заняв место после своего деда, принца Уэльского Чарльза, отца принца Уильяма, а также старших брата и сестры. В то же время Луи подвинет в очереди своего дядю, принца Гарри, сместив его на шестое место в очереди.