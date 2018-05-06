В Лиссабоне в воскресенье открывается Евровидение-2018

В Лиссабоне в воскресенье стартует Евровидение-2018. Торжественная церемония открытия международного песенного конкурса пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии.

Известно, что в прошлом году победителем конкурса стал португальский певец Сальвадор Собрал. Благодаря этому Португалия получила право проводить Евровидение в этом году.

Главной темой музыкального состязания в этом году объявлен океан, девизом - "All aboard!" ("Все на борт!").

Как сообщает korrespondent.net, букмекеры обнародовали новые прогнозы касательно фаворитов Евровидения-2018. На первом месте идет представительница Израиля Нетта Барзилай.

К настоящему моменту клип исполнительницы собрал почти миллион просмотров, а саму певицу называют “новым секретным оружием Израиля”.

На второй позиции идут представители Болгарии - группа Еquinox с песней Bones. Тройку лидеров замыкает чешский исполнитель Миколас Джозеф с композицией Lie to Me.