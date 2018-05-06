Новые Мстители побили рекорд за десять дней проката

Новый фильм киностудии Marvel Мстители: Война бесконечности собрал за десять дней проката миллиард долларов, сообщает Variety.

В качестве сравнения приводятся кассовые сборы фильма Звездные войны: Пробуждение силы - этому фильму понадобилось 12 дней, чтобы собрать такую же сумму.

Мстители стали вторым фильмом Marvel в 2018 году, собравшим миллиард, первым была Черная пантера, которой потребовалось на это четыре недели, отмечает korrespondent.net..

Ранее сообщалась, что фильм Мстители: Война бесконечности может стать самым дорогим в истории. Бюджет блокбастера может составить миллиард долларов.