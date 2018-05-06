В Пакистане в результате обрушения двух шахт погибли 18 человек

При обрушении в угольной шахте близ пакистанского города Кветта в субботу, 5 мая, погибли не менее 16 человек, еще двое погибли на соседней шахте из-за взрыва газа.

Как сообщает The Express Tribune, инцидент произошел в районе Марваарх округа Кветта пакистанской провинции Белуджистан.

Отмечается, что взрыв газа на шахте заблокировал 16 горняков, позже их тела нашли в результате спасательной операции.

В тот же день при взрыве газа на соседней шахте погибли еще два человека, а пятеро горняков до сих пор заблокированы под землей. При обоих взрывах были ранены девять человек. Рабочие, родом из Пенджаба, трудились без каких-либо средств безопасности и не имели специальных документов на работы, передает korrespondent.net.