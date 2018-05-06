Житель столицы пригласил Сильвию Раду на свои именины в День Святого Георгия

Сильвия Раду - кандидат в мэры Кишинева, который сдерживает обещание. Две недели назад, когда претендетка на пост градоначальника проводила очередную встречу с населением, в одном из дворов ее пригласили на праздник.

Мужчина по имени Георгий захотел отметить свои предстоящие именины в кругу близких и Сильвии Раду. Кандидат в мэры приняла приглашение, и вот сегодня в День Святого Георгия она пришла лично поздравить кишинёвца. На своей странице в социальных сетях Сильвия Раду опубликовала фотографии застолья. На них видно, как Раду в окружении кишиневцев сидят во дворе. "Смеемся, шутим, и никакой политики", - написала Сильвия Раду. Приняли кандидата радушно, угощая плациндами, голубцами, шашлыком и домашним вином. Кандидат на пост мэра Кишинева Сильвия Раду ежедневно встречается непосредственно с жителями города, обсуждая с ними лично проблемы столицы и их решения. При этом от предвыборной рекламы и агитации на ТВ или уличных щитах она отказалась. Раду заявила, что трата огромных денег на эти цели совсем неоправдана.

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