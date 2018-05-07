Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева

У социалиста Иона Чебана и независимого кандидата Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева. В этом уверен политический аналитик Анатол Цэрану.

В интервью для портала tribuna.md эксперт заявил, что провал Андрея Нэстасе на местных выборах негативно отразится на альянсе ПДС-ПДП и ЛДПМ (PAS-PDA + PLDM) на парламентских выборах. Цэрану подчеркнул, что такие же прогнозы дает большинство других экспертов. И хотя молдавская политика, по словам аналитика, порой преподносит сюрпризы, выход во второй тур Чебана и Раду наиболее вероятен. Предстоящие выборы в Кишиневе аналитик сравнил с выборами по округам – именно так будет избрана половина депутатов будущего парламента. Результаты местных выборов четко определят шансы политического альянса трех партий на ноябрьском голосовании. Анатол Цэрану подчеркнул, что если кандидат от ПДС-ПДП и ЛДПМ (PAS-PDA + PLDM) провалится в столице, то войти в парламент по окружным спискам альянсу будет еще сложнее.

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