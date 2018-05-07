Поножовщина на Рышкановке: женщина пырнула ножом мужчину на улице

Столичная полиция расследует покушение на убийство в секторе Рышкановка. 37-летнего мужчину доставили в больницу скорой помощи с ножевыми ранениями после полуночи.

"У пациента непроникающая рана передней брюшной стенки. Он стабилен, состояние удовлетворительное", - сказала врач ИСМП Прасковья Сагайдак.

Женщина, нанесшая пострадавшему ножевые ранения, задержана. По данным полиции, до минувшей ночи они знакомы не были. Ссора произошла между ними на улице. В чем была ее причина, задержанная пока не призналась. На мужчину она набросилась сначала с кулаками, а потом с ножом.