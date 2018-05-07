В Кишиневе состоялся Национальный чемпионат по массажу

14 мастеров со всей страны собрал первый Национальный чемпионат по массажу. Участниками были как профессионалы с большим стажем, так и начинающие массажисты. Каждый старался показать свои лучшие навыки.

"Сегодня я продемонстрирую технику СПА. Она предполагает чередование теплой и холодной воды. Это закаляет организм и расслабляет. Я рекомендую такую технику массажа в летний период", - сказала массажист Екатерина Недова.

Почетный гость чемпионата - украинский мастер Людмила Волкова - провела мастер-класс по гавайскому массажу "Ломи Ломи нуй".

"У меня самые лучшие впечатления. Я освоила новые техники. Для меня это очень хорошая школа", - сказала массажист Ольга Доронина.

Соревнования по массажу в нашей стране - не редкость, но впервые чемпионат собрал только отечественных мастеров.

Победителей Национального чемпионата по массажу отметили кубками, медалями и премиями. 10 июня они представят нашу страну на международном чемпионате в Грузии.





