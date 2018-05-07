Власти Египта решили прекратить поиски скрытых помещений в гробнице Тутанхамона, заключив, что, по всей видимости, их просто не существует.
Ранее международная группа египтологов с высокой степенью уверенности утверждала, что за стеной знаменитой гробницы, возраст которой достигает 3 тыс. лет, имеется потайная комната.
Согласно одной из теорий, там даже могла быть гробница царицы Нефертити, которую некоторые специалисты склонны считать матерью Тутанхамона.
Однако теперь выяснилось, что никаких потайных комнат там вообще нет.
Поиски секретного помещения начались после того, как британский археолог Николас Ривз, изучавший снимки гробницы в высоком разрешении, обнаружил под штукатуркой нечто, что он счел размытыми очертаниями дверей.
В своей статье "Погребение Нефертити", написанной в 2015 году, ученый утверждал, что сравнительно небольшая усыпальница изначально предназначалась именно для Нефертити - жены фараона Эхнатона, отца Тутанхамона, и что ее останки могут находиться в глубине гробницы до сих пор, пишет ВВС.
В самом деле, останки царицы до сих пор не были обнаружены, однако прекрасно сохранившийся бюст Нефертити способствовал созданию целой легенды вокруг ее имени: она остается одной из самых узнаваемых женщин древнего Египта.
Считается также, что она могла править Египтом в период между смертью своего мужа и восхождением на престол юного Тутанхамона.
Согласно теории Ривза, когда Тутанхамон внезапно скончался в молодом возрасте, его пришлось поспешно хоронить во внешней камере гробницы Нефертити в Долине Царей на юге Египта.
Эхнатон знаменит, в первую очередь, своей безуспешной попыткой обратить египтян в монотеизм.
Согласно данным ДНК-анализа, Эхнатон приходился отцом Тутанхамону, однако о личности его матери египтологи продолжают спорить.
После публикации сенсационной статьи Ривза было проведено радарное сканирование гробницы, которое, как казалось, подтверждает его теорию. "Мы на 90% уверены, что комнаты там есть", - заявил тогда министр культурного наследия Египта.
Затем было проведено повторное сканирование, которое также подтверждало теорию Ривза. Открытие потайных комнат обещало стать сенсацией столетия.
Однако затем собственное глубокое сканирование при помощи георадара провели специалисты из Туринского университета, которые пришли к противоположному выводу.
Доктор Порчелли пояснил, что в ходе исследований его команда проанализировала результаты трех различных сканов и провела их перекрестное сравнение, чтобы устранить неточности в данных, которые повлияли на результаты прежних сканирований.
В итоге представители министерства культурного наследия Египта согласились с окончательным выводом итальянских ученых.
Комментарии
- Соцсети подрывают уверенность женщин в себе
- Биологи из США успешно испытали первое лекарство от алкоголизма
- Исследователи перевернули стандартное представление о чае
- NASA показало "голубое" Cолнце
- Неврологи объяснили, почему люди неадекватно себя оценивают
- "Ледяной ключ" к тайнам Вселенной: зачем ученые ловят нейтрино в Антарктиде
- Новая Зеландия начинает кампанию по возвращению на карты
- Одна тигрица увеличила число амурских тигров на 1%
- Формы жизни. Как могут выглядеть обитатели других планет
- Назван самый подходящий возраст для изучения иностранного языка
- В Татарстане мужчина с ножом напал на охранника детсада и поджег здание
- У российского бизнесмена нашли четыре БТР и крупную партию оружия и патронов
- Соцсети подрывают уверенность женщин в себе
- В Одесской области нашли незаконные производства сигарет молдавских брендов
- Сколько пчел в Молдове не пережили зиму
- Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным
- Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева
- Житель столицы пригласил Сильвию Раду на свои именины в День Святого Георгия
- В Мексике нашли тела девяти пропавших без вести мужчин
- В Британии научились варить пиво из объедков
- Сильвия Раду избрала нехарактерный путь для предвыборной компании
- Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным
- Акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке. ВИДЕО
- Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md