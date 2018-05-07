Макрон: выход США из договора с Ираном грозит войной

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что выход США из договора, заключенного в 2015 году ведущими мировыми державами с Ираном, может привести к войне.

"Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война", - заявил Макрон в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны", - добавил президент Франции.

В апреле, когда Трамп и Макрон встречались в Вашингтоне, французский президент убеждал его не отказываться от этого договора. Такой же позиции придерживаются Германия, Великобритания и ООН.

Президент Ирана Хассан Роухани категорически не приемлет пересмотра сделки и называет подобные инициативы незаконными, сообщает ВВС.

Он предостерег, что США пожалеет о пересмотре ядерной сделки и что такой пересмотр станет ошибкой исторического масштаба.

"Если Америка выйдет из ядерной сделки, она пожалеет об этом как об исторической ошибке", - заявил Роухани в эфире иранского государственного телеканала в воскресенье.

Он добавил, что у Ирана есть план действий на случай любого решения Трампа, и пообещал принять ответные меры.

Трамп же называет сделку безумной и грозит выйти из нее, если Конгресс и европейские союзники к 12 мая не подготовят изменения в положения договора и не исправят серьезные недостатки, которые, по убеждению Трампа, в нем присутствуют.

Дональд Трамп также пригрозил вернуть ранее снятые санкции в отношении Ирана.

Россия выступает против внесения каких-либо изменений в соглашение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает эту сделку безальтернативной.

"Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности так называемой иранской ядерной сделки. Мы считаем, что она не имеет альтернатив и что она должна выполняться всеми сторонами", - сказал Песков.

Другие страны, подписавшие договор, утверждают, что Иран выполняет его условия, благодаря чему его способность к производству обогащенного урана постепенно сокращается, и поэтому соглашение должно оставаться в силе.