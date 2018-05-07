Извергающийся на Гавайях вулкан разрушил более 30 домов. ВИДЕО

По меньшей мере 30 домов уничтожены потоками лавы в одном из районов на Гавайях, пока вулкан Килауэа продолжает извергаться, сообщает портал Hawaii News Now.

По данным портала, количество трещин, из которых выбрасывается лава, достигло десяти. Раскаленные фонтаны поднимались почти на 70 метров в высоту.

"Извержение продолжается", — приводит портал слова представителя управления гражданской обороны округа Гавайи Талмадге Магно.

Отмечается, что управление гражданской обороны позволило эвакуированным местным жителям ненадолго вернуться в свои жилища, чтобы забрать животных и лекарства. Тем не менее власти отмечают, что ситуация пока опасна и активность в районе западной стороны вулкана прекратится еще не скоро, пишет РИА Новости

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. По преданию, Килауэа — место обитания Пеле, гавайской богини вулканов.





