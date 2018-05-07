Кирилл Габурич потребовал проверить автостанции и железнодорожный вокзал

Навести порядок в пассажирских перевозках распорядился глава минэкономики Кирилл Габурич. Заявление прозвучало на встрече с представителями ответственных ведомств и учреждений.

Чиновник потребовал чаще инспектировать автостанции и железнодорожный вокзал, оценить качество услуг и до конца недели доложить о главных проблемах.

Не обошли стороной и таксистов, которые встречают прибывших пассажиров. Министр потребовал строже контролировать их работу.

"Мы должны активнее взаимодействовать с тем, кто работает с клиентами, с людьми. Необходимо наше вмешательство. Мы должны обеспечить высокий уровень обслуживания. В наших силах гарантировать людям адекватное отношение сотрудников", заявил министр экономики и инфраструктуры, Кирилл Габурич.



В совещании приняли участие главы Нацагентства автотранспорта, госпредприятия Автовокзалы и автостанции, Агентства по защите прав потребителей, а также администратор Северного вокзала.

Их попросили внимательнее следить за соблюдением требований, а скоро в кабмин передадут регламент работы вокзалов и автостанций.



"В нем подробно расписана деятельность персонала автовокзалов, станций и транспортных компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров", отметил госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры, Сергей Букэтару.



Также по итогам совещания Нацагенству автотранспорта и патрульной полиции дали две недели на то, чтобы принять меры борьбы с незаконными перевозками.

При этом глава минэкономики обратился и к пассажирам, призвав покупать билеты только в кассах.