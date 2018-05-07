Вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу, упал и загорелся в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает канал Globo.
Комментарии
- Журналистка ударила микрофоном фаната, пристававшего к ней в прямом эфире
- В Татарстане мужчина с ножом напал на охранника детсада и поджег здание
- У российского бизнесмена нашли четыре БТР и крупную партию оружия и патронов
- Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже в Великобритании
- В Египте грузовик с цементом протаранил туристический автобус
- В США произошла стрельба: два человека погибли
- Британец определил идеальное фото для знакомств
- В Бурятии после пропажи ребенка обнаружили надпись "умрет"
- В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
- Королевская семья опубликовала фото принца Луи
- Средневековые гобелены дают ключ к разгадке тайны Девятой Планеты
- Сводка с дорог за выходные: две аварии, восемь пострадавших, 800 превышений скорости
- Журналистка ударила микрофоном фаната, пристававшего к ней в прямом эфире
- Самым молодым миллионером в Украине в 2017 году стал семилетний мальчик
- Ученые зафиксировали рекордную концентрацию углекислого газа в атмосфере
- Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным
- Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева
- Житель столицы пригласил Сильвию Раду на свои именины в День Святого Георгия
- В Мексике нашли тела девяти пропавших без вести мужчин
- В Британии научились варить пиво из объедков
- Сильвия Раду избрала нехарактерный путь для предвыборной компании
- Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным
- Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева
- Акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке. ВИДЕО
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md