Вертолет с невестой упал на свадьбе в Бразилии

Вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу, упал и загорелся в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает канал Globo.

По словам одного из очевидцев, вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки.

Сама девушка и пилот успели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там людей, они получили ранения. После воздушное судно загорелось, но его быстро потушили.