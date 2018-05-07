Германия вышла в лидеры по темпам роста рынка электромобилей

Германия стала новым лидером по темпам роста рынка электромобилей. Об этом сообщает Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA).

На втором месте рейтинга расположилась Норвегия, на третьем - Великобритания, передает korrespondent.net.

В Германии за первые три месяца этого года было реализовано 17 574 электрокара. Это на 70% больше, чем в первом квартале прошлого года.

В целом в ЕС продажи электромобилей увеличились на 34,3%, а плагин-гибридных автомобилей - на 60,2%. За отчетный период европейцы купили 69 898 авто (+47%).

Выросли также продажи обычных гибридов. В регионе было продано 139 556 таких автомобилей, что на 25,7% больше аналогичного периода 2017 года.