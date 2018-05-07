В Бурятии после пропажи ребенка обнаружили надпись "умрет"

Двухлетний мальчик пропал в Бурятии, на берегу реки, откуда он мог пропасть, обнаружена надпись "умрет", сообщил РИА Новости официальный представитель республиканского СУСК Дмитрий Столяров.

По его словам, инцидент произошел в воскресенье вечером в Иволгинском районе. Мать ребенка пошла в гости к сестре, оставив сына на улице возле дома играть с другими детьми. Пробыв в гостях около 20 минут, женщина вышла на улицу и обнаружила, что ее сына нигде нет. Другие дети не заметили, когда и куда ушел мальчик. До настоящего времени местонахождение ребенка неизвестно.

"По данным следствия, ДНТ "Эдэм" расположено рядом с рекой "Степная Протока". Сразу после исчезновения ребенка к месту происшествия вместе с членами следственно-оперативной группы прибыл кинолог, однако служебно-розыскная собака не смогла найти след мальчика. На побережье реки, на всем протяжении вдоль населенного пункта, следов ребенка также не было обнаружено", — рассказал Столяров.

Он добавил, что "на берегу реки была обнаружена надпись "умрет". Сейчас следователи устанавливают, кто ее сделал и имеет ли она отношение к исчезновению мальчика, пишет РИА Новости

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные, процессуальные и поисковые мероприятия. Следователи координируют работы поисковых групп, допрашивают местных жителей, изымают биологические объекты для проведения соответствующих экспертиз. В ближайшее время на реке будет организована работа водолазов. Чтобы обследователь отдаленные участки вокруг населенного пункта готовится для использования беспилотное летательное устройство.





