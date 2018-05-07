Британец определил идеальное фото для знакомств

Британец Бен Саутер провел социальный эксперимент, в ходе которого определил идеальное фото для знакомств в Сети. Для этого он использовал популярное приложение Tinder. Об этом пишет The Independent.

По информации издания, 29-летний работающий моделью мужчина опубликовал пять разных селфи, при этом анализируя результаты совпадений по каждому в сервисе знакомств.

Изменял свою внешность британец при помощи графического редактора, передает korrespondent.net.

Первым он опубликовал фото себя с густой шевелюрой и небольшой щетиной. Этот снимок являлся оригинальным.

В дальнейшем он экспериментировал с разными видами бороды, и прореженными волосами - так, чтобы пользовательницы считали его лысеющим.

Через неделю он посмотрел на итоги и выяснил, что его первый снимок с густой шевелюрой оказался наиболее популярным - 120 матчей.

На втором месте оказался снимок с небольшой щетиной - 85 матчей. Что касается фото с бородой, то они заинтересовали 30 женщин. Однако меньше всего привлекли снимки с лысеющим Саутером - всего 15 матчей.

"Эксперимент показал, что вы, по крайней мере, в десять раз более привлекательны для женщин, когда у вас есть волосы", - отметил он.