В Египте грузовик с цементом протаранил туристический автобус

В результате столкновения туристического автобуса с грузовиком в Египте по меньшей мере трое суданцев погибли и более 50 ранены. Авария произошла в воскресенье, 6 мая, в египетской провинции Эль-Минья.

Как сообщает korrespondent.net, грузовик был нагружен цементом.

"Автобус был на пути из столицы Судана Хартумы в Каир, когда столкнулся с грузовиком, нагруженным цементом", - говорится в сообщении.

Среди погибших 50-летний водитель автобуса из Судана. Пострадавших доставили в ближайшие больницы в провинции.