В населённом пункте Ватра запланированы отключения воды

Потребители, проживающие на улицах Фынтыницей и Тинеретулуй в населённом пункте Ватра в составе муниципия Кишинёв, во вторник, 8 мая, останутся без водопроводной воды. Отключения запланированы на период с 09.00 до 17.00.

По информации АО „Apă-Canal Chișinău”, подача воды будет прервана в связи с выполнением плановых работ по промывке и дезинфекции водонапорных башен в коммуне Гидигич.

Потребителям, проживающим на упомянутых улицах, рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения, передает ipn.md.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.