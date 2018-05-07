В Лондоне трех мужчин облили кислотой

Полиция Лондона за субботу и воскресенье зафиксировала несколько криминальных происшествий, среди которых два случая стрельбы из огнестрельного оружия, а также нападение на троих человек с кислотой, следует из сводок Скотленд-Ярда.

В воскресенье два мальчика 12 и 15 лет с небольшим временным промежутком получили огнестрельные ранения на северо-западе британской столицы. Оба ребенка были госпитализированы. Полиция проводит расследование, выявляя возможную связь между указанными случаями.

В субботу в результате полученного огнестрельного ранения скончался 17-летний подросток. Инцидент произошел около 18 часов (20:00 мск) того же дня в районе Саутуарк. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

+В ночь на воскресенье три человека в британской столице пострадали в результате атаки с использованием кислоты. Инцидент произошел на востоке Лондона. Трое мужчин в возрасте 17, 22 и 27 лет были доставлены в больницу. Полиция проводит расследование, сообщает РИА Новости

По данным Управления национальной статистики Великобритании, число убийств за год с апреля 2017-го по март 2018 года в Лондоне увеличилось на 44%, до 157 случаев.

С начала текущего года в британской столице были убиты более 60 человек, 36 из них погибли в результате ножевых ранений.







