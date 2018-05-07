Сколько пчел в Молдове не пережили зиму

Порядка 7 тыс. пчелиных семей не пережили зимовку (4,3%), что на 6,5 тыс. меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты проверки пчеловодческих хозяйств, проведенной Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов.

Всего было проверено чуть более 4 тыс. пасек, насчитывающих более 162 тыс. пчелосемей (64% от всей зарегистрированной популяции), передает Инфотаг .



Проверка не выявила массовой смертности пчел от инфекционных заболеваний. Это подтверждают результаты лабораторного анализа 1,1 тыс. проб. Однако проверка показала, что некоторые пчеловоды неправильно лечили пчел и использовали препараты без предварительной консультации со специалистом.



Представители ANSA констатировали, что смертность пчелиных семей почти полностью связана с неопытностью и безответственностью пчеловодов, а также с отсутствием мер для контроля над ульями, недостаточной вентиляцией и высокой влажностью в ульях.