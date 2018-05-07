В Одесской области нашли незаконные производства сигарет молдавских брендов

Украинские пограничники совместно с правоохранителями выявили в ходе операции "Граница-2018" в Одесской области три линии по нелегальному производству сигарет.

По результатам санкционированных судом обысков, в селах Березовского, Лиманского и Овидиопольского районов изъяты две линии по изготовлению сигарет, линия по обработке табака, а также изготовленные на этом оборудовании около 500 ящиков сигарет молдавского бренда "Astra" и "Military", почти шесть тонн табака, более 700 тыс. поддельных акцизных марок Молдовы, упаковочные материалы.

Общая предварительная сумма изъятого составила около 11 млн. гривен ($420 тыс.). Проводятся мероприятия по установлению всех причастных к данному правонарушению, передает Инфотаг.