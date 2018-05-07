Столичные детсады постепенно уйдут на летние каникулы для ремонта

Более 100 детских садов в столице временно приостановят свою деятельность в летний период из-за ремонтных работ. Об этом заявил сегодня врио начальника Главного управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу на оперативном заседании муниципальных служб.

По ее словам, в это время будет осуществляться ремонт крыш, кухонь и фасадов, передает Молдпрес.

«Детские сады приостановят свою деятельность постепенно. Таким образом, в июне не будут работать 29 учреждений, в июле – 64, а в августе – 13. Они будут закрыты примерно на 40 дней. Так, только 53 учреждения столицы будут работать в летний период в обычном режиме. Другой причиной для приостановки деятельности является отсутствие человеческих ресурсов в детских садах, а также низкая посещаемость детей», - отметила Гуцу.

Управление образования установит период, в рамках которого каждый детский сад приостановит свою деятельность, после консультаций с администрацией учреждения и родителями, а объявление будет обнародовано за 30 дней. «Надо, чтобы родители поняли, что приостановка деятельности необходима, поскольку проводятся ремонтные работы», - сказал врио примара Руслан Кодряну.

В предыдущие годы многие родители высказывали недовольство по поводу закрытия детских садов. Местные власти предложили на данный период временно обеспечить детей местами в детских садах, расположенных поблизости.