Самым молодым миллионером в Украине в 2017 году стал семилетний мальчик

Количество гривневых миллионеров в Украине выросло в прошлом году по сравнению с 2016 годом на 16%, до более чем 4 тысяч человек, самым молодым миллионером стал 7-летний ребенок, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы страны Мирослав Продан.

"Доходы в размере более 1 миллиона гривен (около 38 тысяч долларов), полученные в 2017 году, задекларировали 4063 плательщика. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек", — цитирует пресс-служба ГФС Продана.

Он сообщил, что наибольшее количество миллионеров — 2270 плательщиков налогов — составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. В то же время самому молодому налогоплательщику, задекларировавшему доход более 1 миллиона гривен, исполнилось 7 лет, он живет в Черкассах, а самому старшему — 99 лет, он из Киева.

При этом почти 44% от общего количества миллионеров находятся на налоговом учете в Киеве, среди лидеров по этому показателю также Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Одесская области, пишет РИА Новости.

Продан добавил, что лишь один гражданин задекларировал доход в размере более 1 миллиарда гривен (38 миллионов долларов).







