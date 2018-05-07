Мора вела репортаж у стадиона города Гвадалахара после матча, в котором местная команда победила клуб из Торонто. Девушку окружили празднующие болельщики, и мужчина, стоящий сзади нее, стал ее трогать.

Мора позволила оператору доснять сюжет, после чего развернулась, ударила фаната микрофоном несколько раз и что-то ему сказала. Он что-то ответил ей и ушел.

РИА Новости. Журналистка отметила в Twitter, что не жалеет о своей реакции, пишет

"То, что произошло со мной в четверг, случается с тысячами женщин в общественных местах каждый день. Разница в том, что со мной это прошло во время прямого включения, и я решила защитить себя", — приводит ее слова Daily Mail.

Пользователи Twitter поддержали журналистку с помощью хэштега #UnaSomosTodas (Одна как мы все).